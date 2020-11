Daher wird auch abseits von Impfstoffen an innovativen Ideen für das Leben in der Pandemie getüftelt: An der Uni Augsburg etwa trainieren Wissenschaftler eine Künstliche Intelligenz, um Covid-19-Patienten an ihrer Sprache zu erkennen. Dazu werden Frequenzmuster analysiert, die sich bei gesunden und erkrankten Personen unterscheiden. Die Corona-Diagnose könnte so per Sprachaufnahme auf dem Smartphone erfolgen. Beenden kann eine solche App die Pandemie nicht - das vermag wohl nur der Impfstoff - doch sie könnte einiges an Unsicherheit aus dem Leben mit dem Virus nehmen. Und damit auch die emotionale Berg- und Talfahrt verlangsamen.