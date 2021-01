Warum die Impfaktion in Großbritannien zu scheitern droht: Nach zehn Monaten Corona, noch nie da gewesenen Zahlen, was Corona-Patienten*innen in Krankenhäusern angeht, droht das Gesundheitssystem zu kollabieren; mit Folgen für das Impfprogramm, berichtet unser London-Korrespondent Andreas Stamm.