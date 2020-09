BKA-Chef zu NRW-Skandal: Am Mittwoch sind Chat-Gruppen aufgeflogen, in denen Polizisten aus Nordrhein-Westfalen Inhalte mit rechtsextremen Inhalten ausgetauscht haben. BKA-Chef Holger Münch warnt vor einem Vertrauensverlust in die Polizei - zumal es in diesem Jahr bereits weitere Fälle mit Rechtsextremismus-Vorwürfen gab.