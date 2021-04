Das Modell setzt voraus, dass auch genügend Impfstoff in den Arztpraxen ankommt. Für die Lieferungen sorgen nicht die Länder, sondern sie kommen vom Bund an den Großhandel, von dort an die Apotheken und so zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Dieser Weg ist bereits etabliert, denn so wird auch bei anderen Arzneien und Impfmitteln verfahren. Interessant wird jetzt nur sein, ob die Lieferkette auch der für das Biontech-Präparat benötigten Kühlung standhält.