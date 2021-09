Ein Arbeitsplatz an der Sonne, freie Zeiteinteilung, Selbstverwirklichung. Was wie ein Traum klingt, haben manche Unternehmer*innen schon längst in die Wirklichkeit umgesetzt. "plan b"-Reporterin Antonia Lilly Schanze trifft visionäre Arbeitgeber*innen, für die "Arbeit" viel mehr ist als Hierarchie und Stechuhr. Teil zwei der Reihe "Da geht was, Deutschland!": Wer schafft uns die schönsten Jobs?