eine direkte Impfpflicht gegen das Coronavirus gibt es in Deutschland bis heute nicht - zumindest in diese Punkt hat die Politik bislang ihr Wort gehalten. Trotzdem wächst der Druck auf Ungeimpfte - denn die Impfbereitschaft der Deutschen ist nicht so hoch wie gewünscht. Ob man das nun als Impfzwang durch die Hintertür oder Impfdruck durch die Vordertür interpretiert, ist jedem und jeder selbst überlassen.