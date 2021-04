Nach Angaben des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich zehn reiche Länder rund 75 Prozent der Covid-19-Impfdosen gesichert. 60 Prozent der Dosen, die bestellt und gekauft wurden, stehen nur 16 Prozent der Weltbevölkerung zur Verfügung. Eigentlich wollte die WHO, dass in den ersten 100 Tagen dieses Jahres in jedem Land der Welt das Impfen beginnt. Das wäre am 10. April und ist wohl nicht mehr zu erreichen.