Ermittler über Festnahmen nach Razzia gegen Drogenszene: Nach einem Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität wollen sich Ermittler in Den Haag und in Hessen zu Festnahmen und Hintergründen äußern. Mit einer Razzia in bundesweit über 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräumen war die Polizei am Montag gegen die Drogenszene vorgegangen. In Deutschland lag der Schwerpunkt der Maßnahmen in Hessen.