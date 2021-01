Doch ist auch hier die Anzahl der Impfskeptiker erheblich. Allein in deutschen Krankenhäusern will sich zurzeit nur die Hälfte der Pflegekräfte impfen lassen. Und auch in der Bevölkerung muss das Vertrauen in den Impfstoff, der in Rekordzeit entwickelt wurde, erst noch wachsen. Es reicht deshalb nicht, die Wirkkraft des Impfstoffes zu versichern. Die Fragen und Ängste der Bevölkerung sind ernst zu nehmen und zu besprechen. Beratungsangebote sind unerlässlich - als Basis einer eigenen Entscheidung. Und was wäre es für ein Zeichen, wenn zudem die Bundeskanzlerin und ihr Kabinett die Impfung nicht nur überzeugt empfehlen würden, sondern sich auch impfen ließen - und das in aller Öffentlichkeit.