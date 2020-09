"Ich will nicht wie meine Eltern eines Tages auf dem Feld arbeiten. Ich will etwas lernen." Die 15-jährige Poonam ist verzweifelt. Die öffentlichen Schulen sind in Indien seit dem Lockdown Ende März geschlossen. Angesichts der dramatischen Wirtschaftslage wurde inzwischen vieles wieder gelockert, Unterricht aber findet für Poonam nur auf einer Baustelle unter einer Autobahnbrücke statt.