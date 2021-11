Vorentscheidungen in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League: Borussia Dortmund will gegen Sporting Lissabon den Absturz in die Europa League verhindern. RB Leipzig muss beim FC Brügge gewinnen, um mit dem belgischen Fußballmeister gleichzuziehen und noch eine Chance auf den dritten Rang in der Gruppe - und damit den Einzug in die Europa League zu haben. Sie können die Spiele ab 21 Uhr im CL-Liveticker verfolgen. Ab 23 Uhr zeigen wir die Highlights des Champions-League-Spieltags im sportstudio in der ZDFheute App und im TV.