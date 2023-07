Update am Morgen : Siege im Süden der Welt

heute schauen wir auf die Südhalbkugel der Erde. Nicht nur wegen des Starts der Fußball-WM der Frauen: In Auckland spielen Neuseeland gegen Norwegen und in Sidney Australien gegen Irland. Fußball ist "down under" bislang zweitrangig. So ist dieses Sportereignis in gewisser Weise auch ein Exportversuch unseres Nationalsports.