Am Donnerstag erreicht ein Regenband den Südosten. Dahinter, also im Norden und Nordwesten, lockert die Bewölkung auf, es gibt hier jedoch vor allem am Nachmittag einige zum Teil kräftige Regenschauer. Die Sonne zeigt sich nur selten, am längsten an der Ostsee. Der Wind weht stark bis stürmisch und ist sehr böig. Im Bergland und an der See können schwere Sturmböen auftreten. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 und 13 Grad.