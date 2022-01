Oder einfach Boxen aufdrehen und das lang ersehnte Live-Konzert ins eigene Wohnzimmer holen! Im Oktober 2021 veröffentlichte Music-News.com die Hitliste der erfolgreichsten und am meisten gespielten weiblichen Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts in Großbritannien. An Nummer 1 steht P!nk, gefolgt von Madonna und Katy Perry auf Platz 3. Im August 2013 spielte P!nk im Rahmen ihrer gefeierten "The Truth About Love Tour" 140 Konzerte in Europa, Australien und Nordamerika. Davon allein zehn ausverkaufte Konzerte in Melbourne.