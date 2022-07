Update am Morgen : Was die Inflation über den Euroraum verrät

Erstflug der neuen europäischen Trägerrakete geplant: Heute Mittag soll die neue europäische Trägerrakete Vega C vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana starten. Die Vega C ist eine Weiterentwicklung der Vega, die seit 2012 im Einsatz ist und leichte Satelliten ins All bringt. Vega C soll flexibler sein, mehr Ladung transportieren können und dazu beitragen, die europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger zu machen.