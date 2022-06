Update am Abend : Wenn Energie und Essen nicht so teuer wären

Plus 38,7 Prozent für Speisefette und Speiseöle, plus 16,5 Prozent für Fleisch und Fleischwaren, plus 13,1 Prozent für Molkereiprodukte und Eier, plus 10,8 Prozent für Brot und Getreideerzeugnisse - da merken Verbraucher an vielen Stellen, dass man weniger für sein Geld bekommt oder tiefer in die Tasche greifen muss. Ohne die Bereiche Energie und Nahrungsmittel hätte die Inflationsrate im Mai laut Bundesamt bei 3,8 Prozent gelegen.