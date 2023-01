Update am Abend : Teuer, teurer, 2022?

Archimedes, um den es in der tschechischen Produktion "Mein Onkel Archimedes" geht, ist überzeugter Sozialist. Als er 1949 ohne ein Wort tschechisch zu sprechen in der Stadt Brno unterkommt, glaubt er, in der Tschechoslowakei endlich eine gerechte und freie Welt gefunden zu haben. Doch als seine Träume nicht in Erfüllung gehen und er wieder nach Hause möchte, merkt er, dass das gar nicht so einfach ist. (88 Minuten)