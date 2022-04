Update am Abend : Wenn von der Gehaltserhöhung nichts bleibt

Dank ihrer souligen Stimme und Hits wie "Someone Like You" und "Hello" zählt die Britin Adele heute zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Die 15-fache Grammy-Gewinnerin hat sich längst in den Pop-Olymp gesungen - und ist dabei authentisch geblieben. ZDFinfo blickt in der Reihe "The True Story of" in Leben der Königin der Power-Balladen. Der Film erzählt vom rasanten Aufstieg des heutigen Weltstars Adele; ihrem Erwachsenwerden, Herzschmerz und ihrem Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt.