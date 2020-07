Auch Seehofer weiß, dass etwas passieren muss. Er hat einen Vorschlag im Gepäck, der unter anderem vorsieht, Asylverfahren oder Vorprüfungen an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Darüber wird zu verhandeln sein. Ebenso über die Frage, wie Flüchtende in Europa verteilt werden sollen. Doch Länder wie Polen, Ungarn aber auch Österreich stellen sich quer. Keine Einigung in Sicht.