Was die 3G anbelangt, ziehen die Regeln in Deutschland ab heute an: Geimpft, getestet, genesen - ohne einen entsprechenden Nachweis kommt man ab sofort kaum noch in Innenräume öffentlicher Gebäude. Und das gilt bundesweit. Für alle Ungeimpften wird es also ab sofort ungemütlicher - denn ab dem 11. Oktober gibt es auch keine kostenlosen Bürger-Tests mehr. Und die 3G-Regel dürfte uns noch länger begleiten.