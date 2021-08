"Ich selbst saß diesem Komitee gegenüber", sagt etwa Mehdi Aslani. "Das Schicksal vieler meiner Freunde wurde so in einem kurzen Frage-und-Antwort-Spiel besiegelt – in einer Lotterie des Todes. Bis heute wissen wir nicht einmal, wo und ob diese Seelen begraben sind." Das sogenannte "Chomeini-Massaker" diente Raisis steiler Karriere bis zum "Chefrichter" Irans. Nun ist er Präsident.