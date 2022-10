Update am Abend : Der Weg nach Hause ist versperrt

Wann waren Sie das letzte Mal zuhause? Nicht in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus, sondern dort, wo Sie geboren oder aufgewachsen sind. Wie lange ist es her? Viele Menschen, die iranische Wurzeln haben und im Ausland leben, werden diese Frage so beantworten: "Das ist lange her". Denn sie können nicht zurück in die Heimat. (Dass Deutschland ebenfalls Heimat sein kann, soll hier nicht infrage gestellt werden).