Update am Abend : Deutschen im Iran drohen Verhaftungen

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zur größten Vertreibung von Menschen seit Jahrzehnten geführt. Etwa 14 Millionen Menschen seien seit Beginn der Angriffe am 24. Februar aus ihren Häusern vertrieben worden, so UNHCR-Chef Filippo Grandi in New York.