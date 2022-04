3 Prozent. So klein ist der Anteil der Menschen an der Weltbevölkerung, die in "offenen Staaten" leben, in denen zivilgesellschaftliche Grundfreiheiten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert sind. Dagegen leben etwa neun von zehn Menschen in Staaten mit "beschränkter", "unterdrückter" oder "geschlossener Zivilgesellschaft". Dort werden Rechte bedroht, eingeschränkt oder gar außer Kraft gesetzt. Das zeigt der neue "Atlas der Zivilgesellschaft", den Hilfsorganisationen am Mittwoch in Berlin veröffentlicht haben.