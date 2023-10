Update am Morgen : Warum Baerbock jetzt nach Israel muss

Vielleicht bespricht das Kanzler Olaf Scholz am Abend schon mit Merz und den beiden Ministerpräsidenten Boris Rhein und Stephan Weill. Deutschland-Pakt nennen sie ihr Treffen. Klingt gut, so nach einem Strang ziehen. Für vieles, was die Ampel-Koalition beim Thema Migration auf den Weg bringen will, braucht sie die Länder, die Opposition im Bundestag eher nicht. Es geht ja um keine Grundgesetzänderung. All zu hoch muss man die Erwartungen an das Treffen also nicht hängen. Sie wollen danach noch nicht einmal vor die Presse gehen.