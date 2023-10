Er spricht damit die mögliche Bodenoffensive Israels in den Gazastreifen an. Die entscheidende Information ist für mich allerdings die Jahreszahl. Der militärische Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern dauert schon so lange, dass meine Eltern noch Kinder waren, als Stein als Soldat in blutige Kämpfe in Gaza verwickelt war. Damals kam es zum Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien, in dessen Verlauf Israel die Kontrolle über den Gazastreifen erlangt hat.