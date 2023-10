Update am Abend : Geiselnehmer und Trittbrettfahrer

Die Geschehnisse im Nahen Osten zeigen auch Auswirkungen auf uns hier in Deutschland. Schon den zweiten Tag in Folge gibt es Drohungen gegen Schulen und andere Einrichtungen in mehreren Bundesländern. Laut Bundesinnenministerium sei unklar, welchen Zweck die Absender verfolgten, die in ihren Drohschreiben einen Zusammenhang zwischen sich und der Hamas herstellen wollen. Ob dieser allerdings wirklich besteht, ist unklar, möglicherweise sind auch Trittbrettfahrer am Werk. Bisher hat man bei Durchsuchungen offenbar nichts gefunden, das auf eine Gefährdung für die Bevölkerung hinweist.