Ich muss zugeben, ich habe mich richtig schwergetan mit dem Morgenbriefing heute. Es ist das Letzte in diesem Jahr. Und was für ein Jahr! Natürlich, der erste Einfall ist, Bilanz zu ziehen. Aber machen wir das nicht schon seit Tagen? Auch ich ja bereits vor einer Woche mit dem Hinweis auf meinen persönlichen Fernsehtipp, dem "Album 2020 - Bilder eines Jahres" - wortreich virtuos zusammengestellt von Gert Anhalt. Jetzt also noch mal dieses für uns alle so besondere Jahr in wenigen Worten beschreiben, wo doch von vielen schon so vieles gesagt wurde?