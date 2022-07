Update am Morgen : Wie klingt Entwarnung?

Am Donnerstag scheint die Sonne im Südwesten am längsten. Sonst ist der Himmel unterschiedlich bewölkt. Schauer treten am ehesten in Schleswig-Holstein und im östlichen Bergland auf. Hier kann es auch einzelne Gewitter geben. Der Wind weht mäßig, an den Küsten und in Gewitternähe mit starken Böen aus Nordwest. Die Höchsttemperatur liegt in der Nordhälfte zwischen 18 und 27 Grad, in der Südhälfte werden 27 bis 37 Grad erreicht.