Update am Abend: Vergessene Jugend und Streifen-Streit

Wegen Bestechlichkeit wird gegen Politiker Petr Bystron ermittelt. In seinem Wahlkreis ist er offenbar in einer Wohnung gemeldet, in der er jedoch gar nicht selbst wohnt - sondern ein vorbestrafter Flüchtling, dem sogar Haft droht. Vor kurzem wurde die Wohnung nun durchsucht. Bystron sagt, er werde am Einzug gehindert.