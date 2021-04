so geht es also auch: Annalena Baerbock ist die Antwort auf die grüne K-Frage, das verkündete ihr Konkurrent Robert Habeck gestern per digitaler Pressekonferenz. Und während bei der Union tagelang die Fetzen flogen, lieferten die Grünen Harmonie ab wie geplant. Im Vorfeld wollten sie es gerne spannend machen und dachten sich die Aktion "Erfahre es zuerst" aus: Wer bei der K-Kür einen Wissensvorsprung haben wollte, der konnte sich auf der Internetseite der Grünen anmelden - quasi ein Countdown zum Mitfiebern. Aber da hatte die schwarze Konkurrenz den Grünen längst die Show gestohlen.