Die macht dafür gerade das Kanzlerinnenlager: Armin Laschet verhuscht seinen Start als CDU-Vorsitzender und verstolpert die Offensive namens "Brücken-Lockdown". Für den CSU-Wettbewerber Markus Söder läuft es in und jenseits der Umfragen so gut, dass er in akuter Gefahr steht, zu überziehen: Noch zwei, drei Sticheleien mehr in den vielen Interviews und die CDU muss sich schon aus Selbstachtung vor ihren Vorsitzenden werfen und dem Bayern die Tür vor der Nase zuschlagen.