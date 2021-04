Am Donnerstag ist der Himmel wechselnd, im Südosten stark bewölkt. Vor allem in der Mitte und im Süden entwickeln sich Regenschauer, im Bergland Schneeschauer. Direkt an den Alpen schneit es länger. Im Norden scheint oft die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Am Nachmittag ziehen von Polen dichte Wolken heran und an der Neiße beginnt es zu regnen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 4 und 12 Grad.