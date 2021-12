"Irgendwann ist auch mal gut", denkt sich Bestatter Karsten, als er sich auf eine geschäftige Weihnachtswoche vorbereitet: Seine Eltern eröffnen ihm beim Weihnachtsessen, dass sie gemeinsam Suizid begehen wollen - und das in fünf Tagen. Karsten will weder seinen an Parkinson erkrankten Vater Theodor, einen Instrumentenbauer, noch seine völlig gesunde Mutter Marion, eine ehemalige Apothekerin, verlieren. Also unternimmt er alles in seiner Macht Stehende, um die beiden an ihren Plänen zu hindern.