Immerhin, so überlegten wir, es handelt sich um Tausende interne E-Mails aus dem Kalashnikov-Konzern, verschickt zwischen Sommer 2021 und Ende März 2022 - also bis nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Und möglicherweise lassen sich Antworten auf entscheidende Fragen in einem Krieg finden, der unfassbar viele Menschen das Leben kostet. Zum Beispiel diese: Wie kommt die russische Rüstungsindustrie an das Material, das die Kriegsmaschinerie am Laufen hält? Wie geht sie mit den westlichen Sanktionen um? Gelingt es ihr, sie zu umgehen? Und, falls ja, wie macht sie das? Hat der Kalashnikov-Konzern womöglich trotz Sanktionen Lieferungen aus der EU erhalten? Sogar aus Deutschland?