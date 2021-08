Start der US Open: Heute beginnt das letzte Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres, die US Open in New York. Wer sie vor Ort besuchen will, muss geimpft sein, so die Corona-Auflagen. Bei den Männern hofft der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev auf seinen ersten Major-Titel. Sein ärgster Konkurrent dürfte der Serbe Novak Djokovic sein. Bei den deutschen Frauen ruhen die Hoffnungen auf Angelique Kerber, die nach vielen Aufs und Abs aktuell wieder in einer guten Form ist.