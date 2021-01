Tatsächlich waren in Berlin am 29. August des vergangenen Jahres Protestler gegen eine angebliche "Corona-Diktatur" bis vor die Türen des Reichstagsgebäudes vorgedrungen. Es waren längst nicht so viele wie in Washington, und sie konnten von den wenigen Polizisten, die vor Ort waren, aufgehalten werden. Aber sie hatten zuvor via Internet - ähnlich wie in den USA - zum Sturm geblasen: "Reichsbürger", die die Bundesrepublik und die Verfassung schlichtweg ablehnen, Rechtsradikale, die sich für die wahren Vertreter des Volkes halten, und Anhänger der "QAnon"-Verschwörung, die satanische Mächte an der Regierung sehen.