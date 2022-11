Update am Abend : Fußball schauen - oder nicht?

Die WHO schätzt die Zahl der Hitzetoten in diesem Jahr auf 15.000 - allein in Europa. Hitze- und Dürrewellen sowie Waldbrände hätten weltweit gesundheitliche Auswirkungen für die Menschen gehabt. Die Hauptursache in Europa sei dabei "Hitzestress" gewesen, wenn der Körper sich also selbst nicht mehr kühlen kann.