Update am Abend : Das Stadion Erde

Ein Problem: Die Industriestaaten betrachten das "als Fass ohne Boden", erklärt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Bewegung in den Streit könnte ein EU-Vorschlag bringen, die Finanzierung nicht nur auf die reichsten Staaten zu beschränken, sondern auf wichtige Schwellen- und Industrieländer auszuweiten - so auch auf China. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock forderte Peking auf, sich daran zu beteiligen. Es gibt also noch einiges zu verhandeln in Ägypten. "Ich habe meine Koffer für das ganze Wochenende gepackt", so die Grünen-Politikerin im ZDF.