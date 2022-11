Update am Morgen : Not und Spiele

Es sei unfair, immer auf Katars Regierung zu zeigen, klagte deren Außenminister gegenüber der "FAZ". Er hatte sich über die deutsche Bundesinnenministerin geärgert, weil diese unter anderem Sicherheitsgarantien für die LGBT-Community verlangte. Frontal kennt solche katarischen Konter bei Kritik. Als unsere Satiriker in der Sendung vom 27. September die WM in Katar aufs Korn nahmen, bekam die Redaktion postwendend einen Brief. Es gebe keinen einzigen Fall, so der Wortlaut auf Büttenpapier und unter dem Wappen von Katar, in dem Touristen wegen ihrer Homosexualität bestraft worden wären. Und weiter heißt es: Homosexuelle seien sehr willkommen in Katar!