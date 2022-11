Update am Abend : Trotz Kritik nach Katar ins Stadion

Und was sagt die FIFA selbst? Ex-FIFA-Sprecher Alexander Koch hält Kritik an der WM in Katar für "scheinheilig". Bei ZDFheute live sagte er, dass die WM in Katar eine "absolute Katastrophe" für den Fußball-Weltverband gewesen sei, die man gar nicht gewollt habe. Es seien deutsche und auch französische Politiker gewesen, die sich aus wirtschaftlichen Interessen für Katar eingesetzt hätten. Koch deutet an, dass deutsche Unternehmen wie Siemens und Bilfinger Berger von Aufträgen im Zuge der WM profitieren sollten.