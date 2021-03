selten sind die Widersprüche der katholischen Kirche so deutlich geworden wie diese Woche. Am Montag veröffentlicht der Vatikan eine Stellungnahme, die eine Segnung homosexueller Paare ausdrücklich verbietet. Am Donnerstag macht ein Gutachten im Auftrag der Erzdiözese Köln deutlich, dass mehr als 150 Priester viele Jahrzehnte lang Kinder sexuell missbraucht haben - die meisten davon Jungen.