"In welchen Skandal war Aiwanger zuletzt verwickelt?" Eine wahrlich bescheidene Frage, Bing Chat aber quatscht wichtigtuerisch von einem "Flugblatt, das er 2023 an seine Parteimitglieder verschickt hatte". Schon ziemlich daneben, so etwa 35 Jahre danach, und es kommt noch dümmer: "Das Flugblatt enthielt falsche und irreführende Informationen über die Corona-Impfung und die Impfpflicht." Also Obacht, sollten Fragen offen sein zur Landtagswahl am Sonntag in Bayern!