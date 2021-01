Am Donnerstag schneit es vom Schwarzwald bis zum Allgäu. Am Rhein kann Regen dabei sein. Auch in Sachsen kann es noch etwas Schnee geben. Sonst bleibt es meist trocken. Vor allem im Nordwesten scheint auch die Sonne. Die Temperatur steigt auf Werte von minus 2 bis plus 4 Grad.