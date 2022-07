Update am Morgen : Verhandeln mit Putin?

300 km/h - so schnell kann Deutschlands ICE 3 in der Spitze fahren. Vor genau 20 Jahren startete der erste ICE 3 auf der Strecke Frankfurt-Köln. Allerdings lassen der Zustand von Zügen und Trassen die Höchstgeschwindigkeit oft nicht zu. Auch deswegen investiert die Bahn seit 2014. Im Jahr 2021 waren es pro Kopf 124 Euro. Zum Vergleich: In Großbritannien waren es im gleichen Jahr 158 Euro, in der Schweiz 413 Euro. Unter dem Link erfahren Sie mehr dazu, warum die Deutsche Bahn so oft zu spät ist.