Strafprozess gegen VW-Mitarbeiter beginnt: Bei dem Verfahren in Braunschweig geht es um die Rolle der Manager und Ingenieure in der Dieselaffäre, die im September 2015 an die Öffentlichkeit kam. Den Angeklagten wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Das Braunschweiger Landgericht hat Termine bis ins Frühjahr 2023 angesetzt.