heute Abend tritt Olaf Scholz bei Bettina Schausten und mir zum "Klartext" mit Bürgerinnen und Bürgern an, nachdem Armin Laschet vergangene Woche zu Gast war. Annalena Baerbock folgt am Donnerstag. Entgegen allen Unkenrufen beweist das Fernsehen in diesem Wahlkampf wieder einmal seine Vitalität. Weil Straßen- und Hallenwahlkampf unter Corona-Bedingungen gar nicht so leicht ist, bleibt das Fernsehen auch dieses Jahr die wesentliche Bühne für die politische Auseinandersetzung und Willensbildung.