Update am Morgen: Zeit für Klartext

Update am Morgen

Guten Morgen,

ich hoffe, Sie haben heute Abend noch nichts vor! Also zumindest, wenn Sie sich ein bisschen dafür interessieren, wie es mit diesem Land weitergeht (und dass Sie diesen Text lesen, ist schon mal ein Indiz dafür).

Heute Abend nämlich bieten wir im ZDF nochmal alles auf, was geht - um Ihnen und uns allen die Entscheidung bei der Bundestagswahl in zehn Tagen zu erleichtern. Noch soll es ja eine große Gruppe von unentschiedenen Wählerinnen und Wählern geben, sagen uns die Prognosen.

Politbarometer vom 7. Februar:

07.02.2025 | 5:10 min

ab 19.25 Uhr live den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und heute-journal-Moderator Christian Sievers moderieren. Kern heute Abend bei uns im ZDF wird die große Klartext!-Sendung mit den vier Kandidierenden für das Kanzleramt Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (B'90/Die Grünen) und Alice Weidel (AfD). Die vier stellen sichlive den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und heute-journal-Moderator Christian Sievers moderieren.

Politik : Klartext! Vor der Bundestagswahl kommen Bürger mit den Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grüne und AfD ins Gespräch und konfrontieren sie mit ihren Fragen.

Was ich Ihnen heute Früh aber vor allem ans Herz legen will: dass Sie während und nach der Klartext!-Sendung heute Abend auf unserer Nachrichtenseite ZDFheute vorbeischauen. Denn während Sie die Sendung gemütlich vom Sofa aus anschauen können, tun wir das im ZDF in einem größeren Team hochkonzentriert vor dem Rechner. Mit dabei: Leute aus unserem Wirtschaftsteam und aus anderen Fachredaktionen - und unsere Profis aus der Online-Redaktion.

Wir versuchen das zu bieten, was in einer Live-Sendung naturgemäß niemals sofort gelingen kann: den Kontext, die Einordnung, den Faktencheck. Und wo nötig: die Richtigstellung von falschen Aussagen.

Das Ergebnis unserer Arbeit können Sie nachlesen in unserem Liveblog zur Sendung - und sehen: in einer ZDFheute live, mit der wir im Netz und auf unseren Social-Media-Plattformen direkt nach Ende der offiziellen Sendung im ZDF-Programm starten. Schauen Sie doch auch da mal rein!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei - und einen hoffentlich erkenntnisreichen Abend!

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Vor der Bundestagswahl

So kämpfen Spitzenpolitiker um junge Wähler : Die unter 25-Jährigen machen in Deutschland nur einen Bruchteil der Wählerschaft aus. Doch ihre Stimmen sind hart umkämpft, denn sie könnten das Zünglein an der Waage sein.

Habecks Zukunftsagenda : Die Migrationsfrage überlagert vieles im Wahlkampf. Grünen-Kandidat Robert Habeck versucht, sich mit Klimaschutz und Zukunftsthemen von den Kontrahenten Merz und Scholz abzusetzen.

Welche Wähler stehen hinter der FDP ? Ende nächster Woche wird ein neuer Bundestag gewählt. Für die FDP könnte ein Wiedereinzug laut aktuellem ZDF-Politbarometer knapp werden. Was den Wählern der Partei wichtig ist.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zur Bundestagswahl und in unserem Blog zum Wahlkampf

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump will Putin in Saudi-Arabien treffen: US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin wollen sich treffen - wahrscheinlich in Saudi-Arabien. Die Unterredung werde in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden. US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin wollen sich treffen - wahrscheinlich in Saudi-Arabien. Die Unterredung werde in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden.

Expertin spricht von "schwarzem Tag" für die Ukraine: Die USA kündigen Verhandlungen mit Russland an und skizzieren zugleich ihre Pläne für die Ukraine. Für Ex-Nato-Strategin Stefanie Babst markiert das einen "schwarzen Tag".

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Prozess nach Messerattacke in Mannheim beginnt: Im Mai 2024 tötete ein Mann einen Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz und verletzte fünf Personen schwer. Vor dem OLG Stuttgart beginnt nun der Prozess gegen den Angeklagten.

Hilfe für Syrien: In Paris sollen Hilfe und wirtschaftliche Unterstützung für : In Paris sollen Hilfe und wirtschaftliche Unterstützung für Syrien koordiniert werden. Dabei trifft der syrische Außenminister Asaad Hassan al-Schibani auf seine westlichen Kollegen, darunter Außenministerin Annalena Baerbock

Modi zu Gast bei Trump: Indiens Ministerpräsident Narendra Modi wird zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump erwartet. Washington sieht in dem bevölkerungsreichsten Staat der Erde ein Gegengewicht zum wachsenden regionalen Einfluss Chinas.

Treffen der Nato-Verteidigungsminister: In Brüssel kommen heute die Verteidigungsminister der 32 : In Brüssel kommen heute die Verteidigungsminister der 32 Nato -Staaten zusammen. Es ist ihr erstes Treffen nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump

Ausführlich informiert

US-Abfuhr für Kiew: US-Verteidigungsminister Hegseth hält einen Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückkehr zu ihren Landesgrenzen von vor 2014 für unrealistisch. Die Analyse bei ZDFheute live.

12.02.2025 | 29:59 min

Champions League

Nach einem frühen Schreckmoment holt Bayern München im Hinspiel bei Celtic Glasgow einen hochverdienten Auswärtssieg. Ärgerlich aus Sicht der Münchner ist der späte Gegentreffer:

12.02.2025 | 2:59 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Grafik des Tages

Zahl des Tages

80

In Dresden wird heute an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Am 80. Jahrestag der Luftangriffe vom 13./14. Februar 1945 soll ein besonders starkes Zeichen für Versöhnung und Miteinander von der sächsischen Landeshauptstadt ausgehen.

Unter dem Motto "Gemeinsam wachsam" wollen sich am Abend Zigtausende die Hände reichen und eine Menschenkette um die Innenstadt bilden - als symbolischer Schutz gegen rechtes Gedankengut.

Ein Lichtblick

Quelle: dpa

In Berlin startet heute die 75. Berlinale. Eröffnet werden die Internationalen Filmfestspiele mit dem neuen Film "Das Licht" von Tom Tykwer. Zudem wird Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton ("The Room Next Door") mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Berlinale wird in diesem Jahr zum ersten Mal von der US-Amerikanerin Tricia Tuttle geleitet.

Gesagt

Wenn Du in meinem Alter bist, dann läufst Du entweder vor dem Tod davon oder stürzt Dich ins Leben und versuchst es in vollen Zügen zu genießen. Und das erscheint mir deutlich sinnvoller. „ Peter Gabriel, Musiker

Der britische Musiker Peter Gabriel wird heute 75 Jahre alt. Bekannt wurde er in den frühen 1970er Jahren als Sänger und Frontmann der Genesis. Nach seinem Weggang von der Band Ende 1975 begann er eine erfolgreiche Solokarriere mit Welthits wie "Solsbury Hill" oder "Sledgehammer".

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.02.2025 | 1:40 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag ist der Himmel meist bedeckt. Im Süden fällt Regen, im Norden und Nordosten Schnee. Überwiegend trocken bleibt es im Westen, hier zeigt sich kurz auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt zwischen null und acht Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein