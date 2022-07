Update am Morgen : Kein "Erfüllungsgehilfe der Obrigkeit"

Strack-Zimmermann für direkte Lieferungen schwerer Waffen an Kiew: Die Idee sogenannter Ringtauschs mache zwar Sinn. "Aber es läuft nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben", so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses: "Wir müssen dann auch den Mut haben einzugestehen, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und sollten gegebenenfalls stattdessen direkt an die Ukraine liefern."