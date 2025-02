Update am Morgen: Der Krimi um die Kleinen

Guten Morgen,

In unserer Projektion messen wir - wie schon seit Wochen - nur leichte Verschiebungen. Aber leichte Verschiebungen reichen schon, um über das Schicksal der drei Parteien zu entscheiden, die um die Fünf-Prozent-Hürde ringen. Die Linke ist die Gewinnerin der letzten Wochen und liegt weiterhin stabil über fünf Prozent. Für FDP und BSW wird es knapp, so viel steht fest.

Auch in der Frage nach den vier Kanzlerkandidaten, die sich gestern im ZDF zum Klartext ! trafen, gibt es wenig Verschiebung: Friedrich Merz führt das Ranking mit einigem Abstand zu Robert Habeck an. Dahinter Olaf Scholz und Alice Weidel . Erstmals haben wir drei Eigenschaften abgefragt. Der Befund: Robert Habeck führt deutlich in Sachen Sympathie und Glaubwürdigkeit. Friedrich Merz wird der größte Sachverstand zugeschrieben.

Heute beginnt in München die Sicherheitskonferenz. Lange nicht hat die Welt so gespannt auf den Diplomaten-Treff im Bayerischen Hof geschaut. Mit den Telefonaten Trumps mit Putin und Selenskyj ist der Ukraine-Krieg in eine neue, vielleicht entscheidende Phase gegangen. Dass der US-Präsident in der Lage ist, zwischen beiden Seiten zu vermitteln, daran glaubt allerdings nur eine Minderheit.

: Die Terrrororganisation Hamas will am Samstag nun doch weitere israelische Geiseln freilassen . Das ist das Ergebnis von Verhandlungen unter Vermittlung von Katar und Ägypten.

US-Präsident Trump will mit Putin über Frieden in der Ukraine verhandeln. Zahlreiche europäische Staaten pochen darauf, mit am Verhandlungstisch zu sitzen

: Die Lage in der Ukraine ist eines der Hauptthemen in München. Im Interview spricht Christoph Heusgen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, über Trumps Telefonat mit Putin , die Rolle Europas und worauf es bei möglichen Friedensverhandlungen ankommt.

Aktionswochenende gegen Rechts : Am Wochenende sind bundesweit wieder Demos gegen einen Rechtsruck in Deutschland geplant. Zum Auftakt hat Fridays for Future heute in mehr als 150 Städten unter dem Motto #RechtAufZukunft zum Klimastreik und zu "Demonstrationen für Klimaschutz, Demokratie und gegen Rechts" aufgerufen.

So wird das Wetter heute

An diesem Freitag ist der Himmel wechselnd oder stark bewölkt. Schneeschauer gibt es vor allem in den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen, sonst nur vereinzelt. Die Sonne zeigt sich im Südwesten am längsten. Der Wind weht mäßig aus Nord. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus zwei und plus vier Grad.